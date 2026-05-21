21 мая, 08:25

Происшествия

Два человека погибли в результате пожара в подмосковной Лобне

Фото: MAX/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме № 8 на улице Калинина в подмосковной Лобне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"К сожалению, два человека погибли — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина", – заявил глава региона.

Также еще две девочки возрастом 11 лет и 3 года доставлены в Лобненскую больницу. У них выявлено отравление продуктами горения. В ближайшее время их планируется перевести в Центр имени Рошаля в Красногорск.

На месте трагедии находится глава городского округа Лобня. Кроме того, Воробьев поручил вице-губернатору по безопасности координировать взаимодействие с правоохранительными органами, которые уже устанавливают все причины произошедшего.

Ранее частный дом загорелся в поселке Высокий в ХМАО. Огонь удалось потушить на площади 142 квадратных метров, однако в результате погибла семья из семи человек, включая четырех детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, дом загорелся из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

происшествияпожар

