Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 21 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность ожидается в столице в четверг, 21 мая. Местами по городу возможны кратковременный дождь и гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах 30–32 градусов тепла, по области – от 27 до 32 градусов.

Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 15 градусов, а в Подмосковье – до плюс 17 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столице и области из-за жары. Предупреждение будет актуально до 00:00 субботы, 23 мая.

В начале следующей недели москвичей и жителей Центральной России ожидает полярное вторжение и осенняя погода. К примеру, в понедельник, 25 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет от 8 до 11 градусов, а днем – 12–15 градусов, что сопоставимо с климатической нормой сентября.