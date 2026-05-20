Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Украинские военные с помощью ракет атаковали Белгород и Белгородский район. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

В результате никто не пострадал. Однако один из снарядов повредил жилой дом в Белгороде, пробив кровлю здания. В настоящее время на месте задействованы оперативные службы.

Также специалисты проверяют сведения о других возможных последствиях ракетного обстрела.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Борисовском округе Белгородской области. Атака произошла вечером 19 мая на участке трассы Борисовка – Головчино. В результате водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, его госпитализировали.

