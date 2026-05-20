20 мая, 06:47

Общество

Переменная облачность и до 32 градусов жары ожидаются в Москве 20 мая

Фото: Агентство ''Москва''/Светлана Нафикова

Переменная облачность и местами кратковременный дождь прогнозируются в Москве в среду, 20 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 30 до 32 градусов жары, в Подмосковье – от 27 до 32 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 15 градусов, по области – до плюс 12 градусов.

Осадки вернутся в столичный регион в четверг, 21 мая. При этом кратковременные дожди с грозами прогнозируются в основном в области, тогда как в самом городе преимущественно обойдется без них.

Первый день лета, 1 июня, в Москве прогнозируется прохладным и свежим. По словам синоптиков, температура в столице еще в конце мая будет находиться в пределах от 13 до 18 градусов, не исключены дожди. Такая погодная ситуация сохранится и 1 июня.

