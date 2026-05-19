Аллерголог Логина: сезон тополиного пуха продлится в Москве около месяца

Тополиный пух появился на улицах Москвы. По прогнозам экспертов, этот особенно опасный для аллергиков период может продлиться до нескольких недель. Как защитить организм, разбиралась Москва 24.

Вплоть до астмы

Сезон тополиного пуха начался в столице: по словам иммунолога-аллерголога Надежды Логиной, в целом он может продлиться около месяца, но самый интенсивный период занимает одну-две недели и обычно заканчивается в начале июня.



Надежда Логина иммунолог-аллерголог Продолжительность напрямую зависит от погодных условий. Когда тепло, сухо и ветрено, концентрация пуха в воздухе достигает максимума. Это связано с тем, что низкая влажность снижает сцепление семян с поверхностью, позволяя им дольше оставаться взвешенными в воздухе. Ветер же способствует перемещению пуха на большие расстояния. В сырую погоду ситуация обратная: пух "прибивает" дождь, и после осадков он реже поднимается в воздух.

При этом сам по себе тополь не опасен для аллергиков, поскольку не выделяет пыльцу. Однако его пух накапливает на себе различные виды пыли и пыльцу других растений. Специалист уточнила, что параллельно в этот период проявляются и злаковые (луговые) травы: тимофеевка, мятлик, ежа, лисохвост, овсяница, плевел. Ближе к середине июля начинают пылить и сорные травы: амброзия, полынь, лебеда, крапива, подорожник, марь белая.

"Пыльца, переносимая тополиным пухом, попадает в организм при контакте со слизистой глаз и через дыхательные пути. Основное проявление – аллергический насморк. В тяжелых случаях развивается аллергический трахеит: отекают слизистые верхних дыхательных путей, появляется приступообразный кашель. В самых сложных ситуациях может возникнуть сезонная бронхиальная астма", – рассказала Логина.

Она предупредила: если вовремя не лечить аллергию на пыльцу растений, может появиться осложнение в виде перекрестной пищевой, поскольку пыльца и плоды содержат одинаковые аминокислоты. Врач отметила, что в таком случае при аллергии на злаки возможна непереносимость хлебобулочных изделий (рожь, пшеница) и некоторых каш, чаще всего овсяной.

Влажная уборка и специальные сетки

Надежда Логина объяснила, что все виды сезонной аллергии излечимы, однако, перед тем как выбрать подходящий метод, необходимо пройти соответствующее обследование.

Среди возможных вариантов – аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ): постепенное введение малых доз аллергена под кожу. Подобный подход позволяет стимулировать выработку защитных антител и снизить чувствительность: препараты содержат аллергены из естественных источников – пыльцы берез, злаковых и сорных трав.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Альтернативой может стать аутолимфоцитотерапия, основанная на применении собственных иммунных клеток пациента (очищенные фракции крови). Этот подход ускоряет лечение и позволяет избежать осложнений. При появлении симптомов аллергии в сезон (в том числе из-за тополиного пуха) назначается симптоматическая терапия, а осенью и зимой проводится радикальная терапия – вакцинами или аутолимфоцитотерапия.

Врач уточнила, что пух также переносит плесневые аллергены и грибки, которые круглый год находятся в атмосфере. Для защиты от этого воздействия необходимо, в первую очередь, носить солнцезащитные очки, так как частицы прилипают к ресницам, рассказала эксперт.

"После возвращения домой из парка или с дачи следует сразу принять душ или хотя бы умыться, смыв пух и пыльцу со всех открытых участков тела, не дожидаясь, пока они распространятся по помещению. Обязательно нужно носить головные уборы, потому что пух и пыльца прилипают к волосам и затем попадают в помещение", – пояснила Логина.

По ее словам, также существуют специальные сетки от насекомых и пыльцы, которые стоит установить на окна в доме. Вместе с тем необходимо проводить влажную уборку в помещении не реже одного раза в день, уделяя особое внимание подоконникам и полу, предупредила врач.

"Также существуют препараты для защиты слизистой оболочки носа, которые формируют физический барьер, препятствующий контакту аллергенов с клетками слизистой, снижая риск аллергической реакции или воспаления. Они были разработаны для профилактики вирусных инфекций у беременных, поэтому абсолютно безвредны и могут применяться даже маленькими детьми, а также в период активности вирусных инфекций", – разъяснила врач.

В тяжелых случаях допустимо применение антигистаминных препаратов и кортикостероидов (гормональных средств с выраженным противовоспалительным и противоаллергическим действием), но перед их использованием крайне важно проконсультироваться с врачом, заключила Логина.