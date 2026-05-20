20 мая, 01:56

Охрана Пашиняна увела с митинга деда погибшего военного

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Охранники премьер-министра Армении Никола Пашиняна увели с предвыборного митинга пожилого мужчину, внук которого сгорел в армейской казарме. Об этом сообщает издание "Ишханутюн".

Во время митинга мужчина начал выкрикивать Пашиняну, напоминая ему о трагедии в селе Азат, произошедшей в январе 2023 года, когда 15 военных погибли во время пожара в казарме инженерно-саперной роты. После этого охрана премьера силой увела мужчину с мероприятия. Сам Пашинян заявил, что того подослали на митинг политические противники.

Ранее Пашинян накричал женщину, которая вступила с ним в дискуссию на встрече с избирателями. К премьеру Армении подошла армянка из Нагорного Карабаха, которая обвинила Пашиняна в том, что тот украл у нее родину, уничтожил молодое поколение, а также отнял детей и брата.

Тогда Пашинян вспомнил про "сбежавших" во время конфликта карабахцев, а также пригрозил "согнуть"и "уничтожить" политических противников, в том числе бывшего президента страны Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое поведение Пашиняна следствием недавних визитов в Армению президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.

