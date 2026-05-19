19 мая, 20:47

Происшествия

Неизвестные забаррикадировались на третьем этаже здания редакции "МК"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Неизвестные забаррикадировались на третьем этаже здания редакции "Московского комсомольца". Об этом сообщил главред издания Павел Гусев.

По его словам, этаж полностью перегорожен шкафами, посторонних внутрь не пускают.

"Они (неизвестные. – Прим. ред.) полностью закрыты и не выпускают никого. Сидят там, кого-то допрашивают", – отметил Гусев.

Он также подчеркнул, что лично пытался выяснить причины происходящего, и напомнил незнакомцам, что является собственником помещения и вправе знать, что происходит на его площади. Однако те отказались что-либо объяснять.

"Приезжали очень многие и очень крутые (силовые структуры. – Прим. ред.), к сожалению, пока результата нет", – добавил Гусев.

Он также подчеркнул, что ясности в том, кто именно находится в здании и чьи интересы представляет, до сих пор нет.

Неизвестные в масках ворвались в здание редакции утром 19 мая. Они проследовали на этаж, который занимают арендаторы.

Главред издания Павел Гусев характеризовал их поведение как наглое и сравнивал с "участниками разборок на рынке". Тем не менее инцидент не сказался на работе редакции. Действия неизвестных также не связаны с деятельностью издания.

