Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 18:23

Технологии
Главная / Новости /

IT-эксперт Константинов: количество мегапикселей не влияет на качество камеры телефона

Эксперт раскрыл, влияет ли количество мегапикселей на качество камеры телефона

Фото: 123RF.com/leungchopan

На качество камеры телефона не влияет количество мегапикселей, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Богдан Константинов.

"200 мегапикселей звучат впечатляюще, но к реальному качеству снимка имеют косвенное отношение", – указал эксперт.

Он пояснил, что действительно важным является размер сенсора. Чем он крупнее, тем больше попадает света, и снимок выглядит лучше в темноте.

"Сегодня хорошим уровнем считаются сенсоры формата 1/1,3, а флагманы все чаще используют почти "дюймовые" матрицы 1", – добавил он.

Среди характеристик, на которые следует обратить внимание, эксперт назвал наличие оптической стабилизации, оптического зума и качество видеозаписи. Хорошим стандартом в настоящее время, по его мнению, являются "стабильные 4K" с частотой 60 кадров в секунду.

Специалист также указал, что для обычной съемки вполне достаточно камеры с разрешением 4K и частотой 30 кадров в секунду. При этом RAW-формат и LOG-профили необходимы только для профессиональной работы. Кроме того, он отметил, что количество камер в телефоне – это не более чем маркетинговый ход.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2026 года в продажу поступит смартфон Robot Phone с роботизированным камерным блоком. Устройство оснащено системой стабилизации с четырьмя степенями свободы.

Читайте также


технологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика