Перевернувшаяся на Байкале аэролодка с туристами сначала накренилась

Аэролодка с туристами, перевернувшаяся на Байкале, сначала накренилась и какое-то время держалась в таком положении, что позволило спасти несколько человек. Об этом телеграм-каналу "112" рассказала руководитель компании-туроператора "Кристальный Байкал" Мария Цивилева.

Она отметила, что, заметив крен, сразу завела собственную лодку и отправилась вытаскивать людей. Спустя некоторое время лодка перевернулась окончательно, и находившиеся в кабине пассажиры оказались в воде под судном.

"Вообще эти лодки ("Север-750". – Прим. ред.), они не должны переворачиваться. Они самые безопасные. Этот производитель – один из безопасных по всей России. Может, это был брак судна, может, было что-то еще. Мы не знаем, что там было", – сказала Цивилева.

Она также подчеркнула, что не несет ответственности за организацию тура, так как компания лишь арендует участок территории, где произошло ЧП. Вместе с тем собеседница журналистов указала, что, по предварительным данным, вода в озере не была холодной.

Аэролодка перевернулась 19 мая в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 13 пассажиров, включая 14-летнего ребенка. Одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована. Пять человек погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.