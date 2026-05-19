Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:51

Происшествия
Главная / Новости /

Перевернувшаяся на Байкале аэролодка с туристами сначала накренилась

Туроператор рассказала, как перевернулась лодка с туристами на Байкале

Фото: МАХ/"МЧС Республики Бурятия"

Аэролодка с туристами, перевернувшаяся на Байкале, сначала накренилась и какое-то время держалась в таком положении, что позволило спасти несколько человек. Об этом телеграм-каналу "112" рассказала руководитель компании-туроператора "Кристальный Байкал" Мария Цивилева.

Она отметила, что, заметив крен, сразу завела собственную лодку и отправилась вытаскивать людей. Спустя некоторое время лодка перевернулась окончательно, и находившиеся в кабине пассажиры оказались в воде под судном.

"Вообще эти лодки ("Север-750". – Прим. ред.), они не должны переворачиваться. Они самые безопасные. Этот производитель – один из безопасных по всей России. Может, это был брак судна, может, было что-то еще. Мы не знаем, что там было", – сказала Цивилева.

Она также подчеркнула, что не несет ответственности за организацию тура, так как компания лишь арендует участок территории, где произошло ЧП. Вместе с тем собеседница журналистов указала, что, по предварительным данным, вода в озере не была холодной.

Аэролодка перевернулась 19 мая в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 13 пассажиров, включая 14-летнего ребенка. Одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована. Пять человек погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика