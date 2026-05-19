Daily Express: ядерные учения ВС РФ вызывают опасения на Западе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Западные страны выражают тревогу в связи с началом учений Вооруженных сил России по отработке применения ядерного оружия. Об этом сообщила британская газета Daily Express.

"Российская армия начала трехдневные ядерные учения <…> что, несомненно, вызывает опасения", – следует из материала.

Минобороны России объявило о старте соответствующих мероприятий 19 мая. Они продлятся до 21-го числа. Участие в них примут РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа. Всего планируется задействовать свыше 64 тысяч военных и 7,8 тысячи единиц техники.

Учения направлены на улучшение навыков руководства и оперативного управления войсками в условиях сдерживания вероятного агрессора и проверку готовности органов военного управления и войск к предотвращению агрессии.

Согласно плану, будут проведены мероприятия по приведению ядерных сил в готовность, а также запуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.