Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 11:13

Культура

Сергунина: фестиваль "Театральный бульвар" пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа

Фото: пресс-служба Депкульта

С 30 мая по 30 августа в Москве пройдет третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Жителей и гостей столицы ждут оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, выступления уличных артистов. Новыми площадками, в дополнение к уже полюбившимся зрителям, станут Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Чуть больше чем за месяц заявки на участие в проекте поступили из 40 регионов России. Впервые на фестивале выступят коллективы из таких городов, как Владивосток, Хабаровск, Абакан, Тюмень, Смоленск", – рассказала Наталья Сергунина.

Подать заявку можно до 30 июня на официальном сайте.

Самая большая площадка "Театрального бульвара" развернется на обновленной Пушкинской набережной в Парке Горького. В числе других локаций – Покровский и Чистопрудный бульвары, парк у Политехнического музея, "Зеленый дворик" у театра "Современник". Кроме того, спектакли покажут на передвижной сцене "Дилижанс" – она будет работать в выходные в разных районах Москвы.

К событию присоединятся ведущие столичные театры, среди которых "Современник", Российский академический молодежный театр, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский театр Олега Табакова.

В этом году в рамках проекта организуют Всероссийский марафон-фестиваль "Россия – театр – общество", приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Свои программы посетителям также представят участники фестиваля студенческих спектаклей "Первый план".

В 2025-м "Театральный бульвар" продлился 92 дня и стал самым продолжительным театральным фестивалем в мире. На столичных улицах выступили свыше трех тысяч российских и зарубежных артистов из 300 театров.

За два сезона проект получил около 20 отраслевых наград. Например, его удостоили национальной премии "Событие года" в номинации "Фестиваль года" и премии Eventiada Awards в категории "Лучший международный проект".

"Театральный бульвар" – часть общегородского проекта "Лето в Москве". Его концепция основывается на том, что отдых в современном мегаполисе может и должен быть полезным – предлагать новые форматы познавательных мероприятий, способствовать эстетическому и интеллектуальному развитию.

Ранее сообщалось, что к звездному лайн-апу фестиваля "Солома" в кинопарке "Москино", который состоится 27 и 28 июня, присоединятся исполнители IOWA и Антоха МС, объявили организаторы.

Артисты исполнят свои знаменитые композиции. Например, Антоха МС выступит с песнями "Лето, прием", "Мгновение", "Небеса" и "Ритм сердца". IOWA, в свою очередь, исполнит хиты "Маршрутка", "Улыбайся", "Плохо танцевать".

Читайте также


культурагородфестивали

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика