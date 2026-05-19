На Садовом кольце 24 мая перекроют движение из-за велофестиваля и велогонки

Движение транспорта будет временно прекращено на Садовом кольце 24 мая из-за Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо", передает столичный Дептранс.

Ограничения будут действовать с 08:00 до конца велогонки на всем протяжении Садового кольца в обоих его направлениях. Аналогичные меры также введут с 13:00 до 18:30.

Кроме того, с 00:01 до 19:30 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова на участке от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Такие же ограничения введут с 00:01 до 13:30 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

Также одну полосу для движения закроют на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара 23 мая с 10:00 до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая. Аналогично полосу перекроют на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00.

Дополнительно 23 мая с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на всех участках, где будут действовать ограничения.



