Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 08:46

Транспорт

На Садовом кольце 24 мая перекроют движение из-за велофестиваля и велогонки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта будет временно прекращено на Садовом кольце 24 мая из-за Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо", передает столичный Дептранс.

Ограничения будут действовать с 08:00 до конца велогонки на всем протяжении Садового кольца в обоих его направлениях. Аналогичные меры также введут с 13:00 до 18:30.

Кроме того, с 00:01 до 19:30 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова на участке от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Такие же ограничения введут с 00:01 до 13:30 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

Также одну полосу для движения закроют на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара 23 мая с 10:00 до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая. Аналогично полосу перекроют на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00.

Дополнительно 23 мая с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на всех участках, где будут действовать ограничения.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Ранее горожан предупредили о корректировке работы наземного транспорта в четырех округах столицы. Изменения затронули 15 маршрутов, часть из которых обновили благодаря новым контрактам с коммерческими перевозчиками. В частности, вместо маршрута 380 заработал новый районный маршрут 540, а на смену автобусам малого класса пришли современные электробусы.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика