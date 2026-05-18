Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 19:44

Общество

Три температурных рекорда подряд ожидаются в Москве до 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температурные рекорды могут быть побиты в Москве три дня подряд – 19, 20 и 21 мая. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По прогнозу, 19 и 20 мая воздух прогреется до 32 градусов, а 21 мая ожидается 31 градус с переменной облачностью и кратковременной грозой.

Паршина пояснила, что предыдущий максимум для 19 мая был зафиксирован в 1979 году (30,2 градуса), для 20 мая – в 1897 году (29,7 градуса), для 21 мая – в 2014 году (29,2 градуса).

При этом столь высокая майская температура продолжительностью три дня подряд в столице еще не наблюдалась, указала синоптик. Она предположила, что будут побиты рекорды не только по цифрам, но и по длительности такой жары в центральном регионе России.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал москвичам пить теплую воду и избегать длительного нахождения на улице в период действия оранжевого уровня погодной опасности из-за жары. Меры предосторожности следует соблюдать с 11:00 до 16:00, а лучше – до 18:00, подчеркнул он.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика