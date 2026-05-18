18 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года

Понедельник, 18 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что к 14:00 в столице, по данным метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до 29,1 градуса.

"С таким показателем сегодняшний день становится в Москве самым теплым с начала нынешнего года. До этого в лидерах был день 7 мая с температурой плюс 28,8 градуса", – указал Леус.

Он уточнил, что температура при этом продолжает расти. Точное значение максимума будет известно после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров.

При этом достигнутая днем 18 мая температура уже на 9 градусов превышает климатическую норму для этой даты. Однако до конца рабочей недели ожидаются более высокие показатели, подчеркнул специалист и добавил, что суточный рекорд максимальной температуры для 18 мая составляет 30,8 градуса и он вряд ли будет побит.

В связи с жарой пассажирам столичного транспорта бесплатно раздают воду. Получить ее можно на станциях Филевской линии метро "Кунцевская", "Филевский парк", "Кутузовская", "Студенческая" и "Пионерская", а также на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.