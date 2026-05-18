Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 15:30

Общество

18 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Понедельник, 18 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что к 14:00 в столице, по данным метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до 29,1 градуса.

"С таким показателем сегодняшний день становится в Москве самым теплым с начала нынешнего года. До этого в лидерах был день 7 мая с температурой плюс 28,8 градуса", – указал Леус.

Он уточнил, что температура при этом продолжает расти. Точное значение максимума будет известно после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров.

При этом достигнутая днем 18 мая температура уже на 9 градусов превышает климатическую норму для этой даты. Однако до конца рабочей недели ожидаются более высокие показатели, подчеркнул специалист и добавил, что суточный рекорд максимальной температуры для 18 мая составляет 30,8 градуса и он вряд ли будет побит.

В связи с жарой пассажирам столичного транспорта бесплатно раздают воду. Получить ее можно на станциях Филевской линии метро "Кунцевская", "Филевский парк", "Кутузовская", "Студенческая" и "Пионерская", а также на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

Аномальная тропическая жара пришла в Москву

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика