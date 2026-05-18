18 мая, 14:58

Транспорт

Бесплатная раздача воды организована в транспорте столицы из-за жары

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Пассажиры могут бесплатно получить воду в транспорте Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, с 15:00 инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) выдают бутылки воды на станциях Филевской линии метро "Кунцевская", "Филевский парк", "Кутузовская", "Студенческая" и "Пионерская".

Вместе с тем с 14:00 до 17:00 сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. Также освежиться можно на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская.

Помимо этого, работники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) с 14:00 выдают воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Кроме того, получить бутылки могут пассажиры экспресс-автобусов "Аэроэкспресса" возле станции метро "Ховрино".

Также попить москвичам и гостям столицы предлагают сотрудники службы пассажирского сервиса Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на всех причалах регулярного речного транспорта и на двух прогулочных маршрутах – "Киевский" и "Китай-город".

В Дептрансе уточнили, что следят за температурой в городе и при необходимости будут обновлять перечень станций, где выдается вода.

Жаркая погода прогнозируется в столице на протяжении всей недели. Температура может превысить норму на 7–9 градусов. В связи с этим до 22 мая в Москве и Подмосковье введен оранжевый уровень погодной опасности.

Метеорологическое лето наступило в Москве на 10 дней раньше срока

