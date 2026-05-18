Москвичам рекомендовали в жару пить теплую воду и использовать SPF-крем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам следует пить теплую воду и избегать длительного нахождения на улице в период оранжевого уровня погодной опасности из-за жары. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, данные меры предосторожности необходимо соблюдать с 11:00 до 16:00, а в идеале – до 18:00.

"Рекомендуется меньше двигаться, так как в противном случае вырабатывается дополнительное тепло. Лучше находиться в прохладном месте вдали от источников света. Если такой возможности нет и человек большую часть дня вынужден быть на улице, важно восполнять водный баланс: пить чистую негазированную воду каждые пять минут маленькими глотками", – отметил эксперт.

Он пояснил, что нормой потребления для такой погоды является примерно 30–40 миллилитров воды на килограмм массы тела. При этом лучше всего пить воду, температура которой близка к температуре тела – около 37 градусов, так как она усваивается почти сразу.

Кондрахин добавил, что в такую погоду для защиты лица и кожи следует использовать солнцезащитные кремы с SPF минимум 45–50.

"Защита держится в течение суток у одних средств, у других ее нужно повторять каждые 2–3 часа, поэтому стоит наносить средство согласно инструкции. Старение кожи начинается с загара, поэтому лучше закрывать от солнца все видимые кожные покровы", – сказал он.

Кроме того, стоит носить светлый головной убор и с отверстиями для проветривания.

Как напомнил эксперт, при соблюдении этих правил жаркая погода может быть даже полезна, так как усиливается метаболизм, открываются поры, подтапливаются проблемные зоны с кожным салом, и организм очищается.

Аномально жаркая погода в Москве продлится всю неделю. Температура воздуха будет превышать норму на 7–9 градусов. В связи с этим в Москве и Подмосковье введен оранжевый уровень погодной опасности до конца суток 22 мая.

Ожидается, что в столице на неделе могут обновиться сразу три температурных рекорда. Первый ожидается 19 мая. Дневные значения в 28–31 градус могут побить рекорд того же числа 1979 года.