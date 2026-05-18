Аномально жаркая погода в Москве продлится всю неделю

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Москве прогнозируется аномально жаркая погода всю рабочую неделю, с 18 по 22 мая, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

Уточняется, что температура воздуха будет превышать норму на 7–9 градусов. Во вторник и четверг, 19 и 21 мая, она достигнет плюс 32 градусов, а в остальные дни – плюс 30–31 градуса.

По данным синоптиков, причина такой жары – перемещение тропосферного гребня из Средней Азии в центр России. Одновременно по южной, а затем и западной периферии гребня будет перемещаться воздух с акваторий Черного и Каспийского морей, что сделает погоду неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами.

В Гидрометцентре отметили, что в связи с аномальной жарой в Москве и Подмосковье введен оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до конца суток 22-го числа.

Кроме того, жара ожидается и в некоторых областях Центральной России – во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской.

Как добавил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, ночью в течение недели температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. Со среды, 20 мая, ожидается малооблачная солнечная погода без осадков. К воскресенью, 24 мая, станет свежее – температура опустится до плюс 20–25 градусов.

По его словам, в течение недели будет преобладать ветер восточных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755–760 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве на неделе могут обновиться сразу три температурных рекорда. Первый ожидается 19 мая. Дневные значения в 28–31 градус могут побить рекорд того же числа 1979 года.

