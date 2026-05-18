"Мосбилет" приглашает москвичей на спектакли Театра кошек Куклачева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы могут посетить спектакли Театра кошек Куклачева, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что данный театр – пример семейного бренда, который развивается на протяжении 36 лет. Все сотрудники являются единой дружной командой, а легендарный цирковой артист и дрессировщик Юрий Куклачев заложил в основу театра такие ценности, как доброжелательность, открытость и юмор.

Сейчас в театре служат сын дрессировщика Дмитрий Куклачев, а также его супруга Марина. Они создают музыкальные спектакли для всей семьи.

Например, в мае можно будет увидеть новую постановку "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали". В спектакле объединили балет "Лебединое озеро" и сказку "Принцесса-лягушка", а главные роли исполняют Дмитрий и Марина.

Дрессировщик объяснил, что "Лебединое озеро" является очень серьезным драматическим либретто, однако его выбрали, поскольку сюжет всем знаком, поэтому взрослым будет легко объяснить его детям.

"Главной задачей было адаптировать произведение для самых юных зрителей и сделать так, чтобы им все было понятно. У нас все-таки не драматический балетный театр, а детский и семейный, поэтому мы внесли комедийные нотки и дополнили историю сказочными мотивами", – подчеркнул он.

В спектакле нет слов – сюжет передается с помощью композиций Петра Чайковского, мелодий известных зарубежных и русских народных песен, а также адаптированной для детей драматургией, клоунадой и пантомимой.

Артисты выступают в костюмах с отсылкой к моде английской аристократии XVII века. В качестве помощников на сцене появляются два белых пуделя, но главными героями являются кошки.

Сын знаменитого дрессировщика указал на то, что всего в театре более 200 пушистых артистов. Есть уже пожилые коты и совсем маленькие, которым предстоит еще многому научиться. Животные выполняют полноценные цирковые элементы, для каждого спектакля придумывается набор трюков.

Кошки ходят по канатам на передних лапах, прыгают на спину артистов с большой высоты или вращаются на большой "луне", закрепленной под потолком. Дети, в свою очередь, могут подходить к сцене, подбрасывать большие гелиевые шары в воздух и подсказывать из зрительного зала. Увидеть представление можно до 29 мая.

Еще один спектакль называется "Я – клоун, или Котостройка". Для Дмитрия она стала долгожданной, поскольку он с юности хотел посвятить представление своим любимым артистам – советскому клоуну-миму Леониду Енгибарову, легендарному актеру Чарли Чаплину и шведскому клоуну-эксцентрику Гроку.

Он подчеркнул, что они являются для него величайшими открытиями и в спектакле воплотилась его давняя мечта стать клоуном. В постановке он исполняет не только все три роли, но и сложнейшие трюки с кошками – балансирует на пиле, играет на пиле и демонстрирует трюк с несколькими катушками.

"Я добавляю в репризы кошек не для того, чтобы упростить классику, а чтобы наполнить ее душой. Ведь мы – Театр кошек, и наша главная магия в том, что даже самый лиричный клоунский жест рядом с пушистым артистом начинает звучать нежнее, смешнее и живее", – добавил артист.

Спектакли пройдут с 2 по 14 июня.

Актерский талант кошек можно оценить в спектакле "Кот и повар", при этом в основе лежит история основателя театра, который однажды нашел свою кошку случайно в кастрюле. Благодаря этому появилась постановка о незадачливом поваре и усатом воре.

В современной версии роль повара исполняет младший сын Куклачева Владимир. В истории сплетены балетные приемы, пантомима и цирковые трюки. Во время работы с кошками используются секретные приемы. В частности, животных приучают к тактильности, а все происходящее на сцене является для них органичным и не создает стресса.

Посмотреть спектакль можно будет с 30 мая по 26 июля. Билеты приобрести можно с помощью сервиса "Мосбилет".

