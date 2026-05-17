Свыше 700 подземных и надземных пешеходных переходов Москвы подготовлены к летнему сезону

В Москве к летнему сезону подготовили более 700 подземных и надземных пешеходных переходов. Их очистка проводилась по определенной технологии с использованием спецтехники, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

По данным комплекса, подземные переходы приводились в порядок вручную: стены, гранитные парапеты и лестничные сходы промывались аппаратами высокого давления и щетками. При необходимости отдельные элементы сооружений красили и ремонтировали.

Надземные переходы очищались с применением автовышек. На наружные остекленные конструкции наносилось моющее средство, которое затем смывалось водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

Во время проведения работ пешеходы могли по-прежнему пользоваться переходами – в них выставлялись ограждения, при этом оставлялся свободный проход для людей.

Ранее к летнему сезону в Москве подготовили более 7 тысяч автобусов и электробусов, а также свыше 550 трамваев. В частности, водителей водителей проинформировали об особенностях работы при разной погоде.