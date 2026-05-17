Складируемые отделочные материалы загорелись на востоке Москвы

Складируемые отделочные материалы загорелись на открытой площадке на востоке столицы, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Возгорание случилось на улице Амурская, дом 2, корпус 1. По данным ведомства, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщил Агентству "Москва" осведомленный источник, из-за дыма перекрыто движение по Московскому скоростному диаметру в направлении Измайлово.

Ранее полимерная продукция загорелась на производственной площадке в Набережных Челнах. Огонь распространился на площади более 10 тысяч квадратных метров. Уточнялось, что погибших и пострадавших нет.