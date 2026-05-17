Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 12:09

Транспорт

Движение поездов восстановлено на Рижском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов восстановлено на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) на участке от станции Волоколамск до Румянцево. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В 07:20 движение поездов на участке от Волоколамска до Румянцево Рижского направления в сторону Москвы и области возобновлено", – указано в сообщении.

В настоящее время поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме.

На период проведения работ на железнодорожной инфраструктуре между станциями Волоколамск и Румянцево было организовано курсирование компенсационных автобусов.

Ранее участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" был закрыт из-за строительства тоннеля новой Рублево-Архангельской линии, который проходит вплотную к действующему перегону. Планировалось, что ограничения будут действовать до 8 мая, однако позже их продлили на три дня.

На время закрытия участка запустили два компенсационных автобусных маршрута – КМ1 и КМ2. Всего было задействовано около 130 автобусов особо большого класса.

Участок возобновил работу 12 мая. Помимо строительства нового тоннеля, специалисты обновили системы на станциях участка Арбатско-Покровской линии, проведя диагностику путей, инженерных и электронных комплексов, а также элементов освещения.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика