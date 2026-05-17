Движение поездов восстановлено на Рижском направлении МЖД

Движение поездов восстановлено на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) на участке от станции Волоколамск до Румянцево. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В 07:20 движение поездов на участке от Волоколамска до Румянцево Рижского направления в сторону Москвы и области возобновлено", – указано в сообщении.

В настоящее время поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме.

На период проведения работ на железнодорожной инфраструктуре между станциями Волоколамск и Румянцево было организовано курсирование компенсационных автобусов.

Ранее участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" был закрыт из-за строительства тоннеля новой Рублево-Архангельской линии, который проходит вплотную к действующему перегону. Планировалось, что ограничения будут действовать до 8 мая, однако позже их продлили на три дня.

На время закрытия участка запустили два компенсационных автобусных маршрута – КМ1 и КМ2. Всего было задействовано около 130 автобусов особо большого класса.

Участок возобновил работу 12 мая. Помимо строительства нового тоннеля, специалисты обновили системы на станциях участка Арбатско-Покровской линии, проведя диагностику путей, инженерных и электронных комплексов, а также элементов освещения.

