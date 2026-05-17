Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево

Обломки БПЛА упали на территории столичного аэропорта Шереметьево, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что фрагменты беспилотника находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и самолетов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе авиагавани нет, ситуация в пассажирских терминалах спокойная, указали в пресс-службе.

При попытке атаки на Москву было сбито более 120 дронов. В результате падения БПЛА возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода пострадали 12 человек. Ранения получила смена строителей. Кроме того, повреждения получили три дома.

При этом технология завода не была нарушена. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, рассказал Сергей Собянин.