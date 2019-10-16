Москвичей предупредили о порывистом ветре

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого порывистого ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Ветер. Период предупреждения с 09:00 17 октября до 21:00 17 октября", – говорится в сообщении.

Днем воздух прогреется до 9-11 градусов тепла, по области – до 7-12 градусов, осадков не ожидается. Согласно предварительным прогнозам, до конца недели заморозков не будет. В четверг днем воздух прогреется до +16 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до 0,3 градуса ниже нуля. В большинстве районов Подмосковья этой ночью также были отмечены заморозки.

Тем временем главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что на предстоящих выходных в городе установится комфортная погода. Как ожидается, днем воздух прогреется до +12..+14 градусов. При этом атмосферное давление будет выше нормы.

В условиях нестабильного давления метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям посоветовали внимательно следить за своим здоровьем. В частности, тем, кто страдает гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и стенокардией, в этот период стоит снизить физические нагрузки. "Сердечникам" врачи рекомендовали измерять давление два-три раза в день.

