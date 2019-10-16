Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2019, 14:22

Общество

Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого порывистого ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Ветер. Период предупреждения с 09:00 17 октября до 21:00 17 октября", – говорится в сообщении.

Днем воздух прогреется до 9-11 градусов тепла, по области – до 7-12 градусов, осадков не ожидается. Согласно предварительным прогнозам, до конца недели заморозков не будет. В четверг днем воздух прогреется до +16 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до 0,3 градуса ниже нуля. В большинстве районов Подмосковья этой ночью также были отмечены заморозки.

Тем временем главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что на предстоящих выходных в городе установится комфортная погода. Как ожидается, днем воздух прогреется до +12..+14 градусов. При этом атмосферное давление будет выше нормы.

В условиях нестабильного давления метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям посоветовали внимательно следить за своим здоровьем. В частности, тем, кто страдает гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и стенокардией, в этот период стоит снизить физические нагрузки. "Сердечникам" врачи рекомендовали измерять давление два-три раза в день.

Читайте также


общество погода

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика