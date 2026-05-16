Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Такие меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский уже вводились ограничения на прием и отправление рейсов. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позже их сняли.

Ограничения вводились на фоне продолжающейся атаки украинских дронов на Москву. К настоящему времени на подлете к столице уничтожены уже 50 БПЛА.

