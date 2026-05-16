Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в субботу, 16 мая, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам главы города, сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

На фоне атаки БПЛА на столицу в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

Спустя некоторое время аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. При этом ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты.