16 мая, 11:59Происшествия
Пожар произошел в Набережных Челнах на площади более 10 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "Набережные Челны ЧС"
Полимерная продукция загорелась на производственной площадке в Набережных Челнах. Огонь распространился на площади более 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По данным ведомства, ЧП случилось на территории ООО "АлтынПолимер-НЧ" на улице Авторемонтной. Площадь пожара в здании составляет 4,5 тысячи квадратных метров, на открытой территории – более 6,3 тысячи.
"Общая площадь пожара – 10 875 квадратных метров. Предварительная причина: самовозгорание полимерной продукции", – говорится в сообщении.
При этом погибших и пострадавших нет. К настоящему моменту огонь удалось локализовать.
Ранее склады автозапчастей загорелись в Уссурийске. Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. К прибытию огнеборцев пламя охватило также открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров.
Позже открытое горение удалось потушить. Огонь не распространился на соседние здания. Обошлось без погибших и пострадавших.
Пожар произошел в цехе по производству мебели в Мытищах