Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В период действия мер гавани не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее были временно приостановлены полеты в аэропорты юга России. Причиной стало попадание БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением в регионе.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Через некоторое время документ о невозможности полетов на юг России был отменен. После авиасообщение полностью восстановили.

