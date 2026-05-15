15 мая, 15:57

Сборная Латвии получила техническое поражение за отказ от игры с Белоруссией

Фото: 123RF.com/olegdudko

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) присудил техническое поражение сборной Латвии за отказ от игры с Белоруссией в отборе на юниорский чемпионат Европы 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Матч должен был состояться 15 мая в Уэльсе. Однако в Латвийской федерации футбола заявили о намерении бойкотировать встречу.

В группе вместе со сборными Белоруссии и Латвии выступают Словакия и Сан-Марино. В очной встрече победила Словакия. В следующем туре команда Белоруссии выйдет на поле против Сан-Марино, а Латвия сыграет против Словакии. Матчи пройдут 18 мая.

Ранее UEFA определил всех участников финалов трех еврокубковых турниров сезона-2025/26. В частности, в финале Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и лондонский "Арсенал". Матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

За победу в Лиге Европы будут бороться английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург". Игра пройдет 20 мая на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле.

