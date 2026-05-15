Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: началась проходка тоннеля между станциями "Кедровая" и "Ватутинки"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о начале проходки правого тоннеля между станциями "Ватутинки" и "Кедровая" Троицкой линии метро. Пост опубликован в канале мэра в МАХ.

Тоннель между ними будет прокладываться с помощью щита "Натали". Работы будут вестись рядом с Калужским шоссе на глубине до 32 метров. Мероприятия планируется завершить в следующем году.

Всего на южном участке этой ветки, по словам Собянина, работают сразу три щита. Также в процессе строительства находятся шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

"Впереди еще много работы, но нет сомнений, что этот один из важнейших проектов метростроения будет реализован в намеченные сроки – в 2029 году. Уже сейчас на действующих станциях ежедневно пассажиры совершают 100 тысяч поездок", – отметил глава города.

Ожидается, что метро в пешей доступности получат свыше 300 тысяч жителей и работников ТиНАО. Более того, время в пути до центра сократится в 1,5 раза, а дорога до БКЛ – с более чем часа до 40 минут.

Ранее стало известно, что ТПМК "София" и "Александра" прошли половину длины перегонов между станциями "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Первый комплекс работает на правом тоннеле, он прошел чуть более 1 километра.

В свою очередь, второй прокладывает левый тоннель, в котором преодолел уже около 1,5 километра. В совокупности оба прошли 2,5 километра из общего объема работ в 5 километров.

Проходка тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" стартовала в столице

Читайте также


мэр Москвытранспортметростроительствогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика