15 мая, 14:11

Политика

Захарова заявила о попытках Киева сорвать День Победы через зарубежных провокаторов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Киев при помощи зарубежных провокаторов пытался сорвать празднование Дня Победы в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, кампания по дезинформации, главным образом через "Всемирный конгресс украинцев", сопровождалась требованиями украинских релокантов к руководству разных стран запретить памятные мероприятия под предлогом предотвращения разжигания межнациональных конфликтов.

"Все эти неонацистские устремления провалились", – добавила она.

Ранее в МИД заявляли, что Россия фиксирует попытки помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму в сентябре в недружественных странах. Местные власти в этих государствах создают искусственные барьеры для волеизъявления граждан.

Например, под надуманными предлогами блокируется открытие участков при дипмиссиях и вводятся административные ограничения для сотрудников посольств и консульств.

