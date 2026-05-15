15 мая, 14:11Политика
Захарова заявила о попытках Киева сорвать День Победы через зарубежных провокаторов
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Киев при помощи зарубежных провокаторов пытался сорвать празднование Дня Победы в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, кампания по дезинформации, главным образом через "Всемирный конгресс украинцев", сопровождалась требованиями украинских релокантов к руководству разных стран запретить памятные мероприятия под предлогом предотвращения разжигания межнациональных конфликтов.
"Все эти неонацистские устремления провалились", – добавила она.
Ранее в МИД заявляли, что Россия фиксирует попытки помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму в сентябре в недружественных странах. Местные власти в этих государствах создают искусственные барьеры для волеизъявления граждан.
Например, под надуманными предлогами блокируется открытие участков при дипмиссиях и вводятся административные ограничения для сотрудников посольств и консульств.