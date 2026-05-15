Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 13:01

Спорт

Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" охватит 10 площадок по всему городу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" пройдет на 10 столичных площадках с 30 мая по 30 августа. Он будет организован департаментом спорта в рамках "Лета в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках проекта на городских пляжах по выходным будут проводиться бесплатные тренировки и турниры. Все желающие могут посетить их на Школьном озере в округе Силино в Зеленограде, на Большом Городском пруду в зеленоградских Савелках, на Мещерском пляже в Солнцеве, на пляже № 3 в зоне отдыха "Серебряный бор" в Хорошёво-Мнёвниках, на пляжах "Строгино", "Левобережный", Путяевский, "Белое озеро", "Борисовские пруды" и "Тропарево".

В программу войдут занятия по зумбе, растяжке, фитроку, функциональному тренингу и йоге. Кроме того, посетители площадок смогут принять участие в играх в фрисби, тетербол и пляжный теннис, а также в мини-турнирах по пляжному волейболу.

На всех точках проекта организуют музыкальную программу диджеев, занятия под руководством тренеров по пляжному волейболу и предоставят возможность взять спортивный инвентарь.

В проекте могут принять участие и спортсмены, и новички. В выходные дни тренировки пройдут с 11:00 до 14:45, а пляжные развлечения будут работать до 17:00. При этом дети от 7 до 18 лет допускаются на занятия в сопровождении взрослых.

Третий сезон "Лета в Москве" стартует 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Ее отразят в культурных, благотворительных, познавательных, спортивных и других мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам.

"Новости дня": винтажный маркет открылся в рамках проекта "Лето в Москве"

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
спортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика