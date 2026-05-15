Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" охватит 10 площадок по всему городу

Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" пройдет на 10 столичных площадках с 30 мая по 30 августа. Он будет организован департаментом спорта в рамках "Лета в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках проекта на городских пляжах по выходным будут проводиться бесплатные тренировки и турниры. Все желающие могут посетить их на Школьном озере в округе Силино в Зеленограде, на Большом Городском пруду в зеленоградских Савелках, на Мещерском пляже в Солнцеве, на пляже № 3 в зоне отдыха "Серебряный бор" в Хорошёво-Мнёвниках, на пляжах "Строгино", "Левобережный", Путяевский, "Белое озеро", "Борисовские пруды" и "Тропарево".

В программу войдут занятия по зумбе, растяжке, фитроку, функциональному тренингу и йоге. Кроме того, посетители площадок смогут принять участие в играх в фрисби, тетербол и пляжный теннис, а также в мини-турнирах по пляжному волейболу.

На всех точках проекта организуют музыкальную программу диджеев, занятия под руководством тренеров по пляжному волейболу и предоставят возможность взять спортивный инвентарь.

В проекте могут принять участие и спортсмены, и новички. В выходные дни тренировки пройдут с 11:00 до 14:45, а пляжные развлечения будут работать до 17:00. При этом дети от 7 до 18 лет допускаются на занятия в сопровождении взрослых.

Третий сезон "Лета в Москве" стартует 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Ее отразят в культурных, благотворительных, познавательных, спортивных и других мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам.