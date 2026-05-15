Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ракетами атаковали Белгород и Белгородский округ. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. В результате атаки зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры.

Также на автобусной остановке осколками поврежден автобус и легковой автомобиль. Сотрудники аварийных служб работают на местах.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что из-за украинской атаки на регион погибли 3 человека. Еще 12 человек, в том числе дети, получили ранения. В результате падения обломков дрона были повреждены 2 многоэтажных жилых дома.