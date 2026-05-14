Станцию "Трубная" украсят к 91-летию московского метро

Станцию Люблинско-Дмитровской линии "Трубная" украсят к 91-летию Московского метрополитена, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Под потолочным сводом разместят более 300 элементов тематического декора, отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Их можно будет увидеть на "Трубной" до 29 мая.

В ведомстве добавили, что станция будет оформлена праздничной инсталляцией из шаров и макетов поездов таких серий, как "А", "Е" и "Москва-2020".

Ранее сообщалось, что роботы-пекари "Блиндозер" испекут особенные блины ко Дню рождения Московского метрополитена. Акция пройдет с 15 по 17 мая. Во всех 15 аппаратах столичной подземки можно будет купить блин "Яблоко – корица" по специальной цене – 91 рубль.

