Мантуров заявил, что РФ опережает партнеров по технологиям, используемым в "Сармате"

Россия опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в межконтинентальной ракете "Сармат", минимум на несколько лет, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, если говорить об объемах и энерговооруженности, конкретно боевом запасе, то эти показатели у "Сармата" в несколько раз превышают западные аналоги, в частности США.

Кроме того, у России лучшая в мире атомная промышленность, заявил в беседе с радио КП профессор дипакадемии МИД России, военный эксперт Александр Артамонов.

Он добавил, что на втором месте находятся французы, затем "нет никого", и только потом следуют американцы. Эксперт отметил, что США не способны построить такие ракетные установки, которые создаются в России.

"От "Буревестника" с атомным реактором на борту – неважно, что это военная ракета, мы можем такие и гражданские сделать – и до новейшего "Сармата", который позволяет движение на сверхвысоких скоростях в режиме маневрирования и связи с землей", – подчеркнул он.

Профессор также указал, что "Сармат" является прообразом будущих космических кораблей, которые будут бороздить межпланетное пространство.

Испытательный пуск ракеты состоялся 12 мая. Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года в Ужурском соединении Красноярского края.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "Сармату" нет равных. Ядерный щит РФ совершенствуется, констатировал он.

Как, в свою очередь, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин дал пуску ракеты очень высокую оценку.