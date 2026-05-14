Врач Сатаева: переносящие штамм хантавируса Андес грызуны обитают в Азии и Америке

Смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят лишь несколько специфических видов грызунов, чей ареал ограничен Америкой и Азией. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева.

По словам специалиста, резервуаром для вируса в Северной и Южной Америке служат оленья мышь и редкие виды крыс. В Азии носителями выступают рисовые хомяки. Данные виды не проживают на территории России, из-за чего в стране и не фиксируются случаи штамма Андес.

Сатаева отметила, что науке уже известно несколько десятков штаммов хантавируса и случаи их передачи людям достаточно редки. Вирусы отличаются друг от друга не только грызунами-носителями, но и ареалом распространения, а также вызываемой симптоматикой.

"Те люди, которые избегают контакта с грызунами и их выделениями, вне зоны риска", – резюмировала врач.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, в мае. Всего ВОЗ выявила 11 случаев заражения, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа MV Hondius.

Ученые считают, что ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера, может стать 19 мая. Это связано с инкубационным периодом, который может продолжаться вплоть до месяца.

