Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 10:13

Общество
Главная / Новости /

Врач Сатаева: переносящие штамм хантавируса Андес грызуны обитают в Азии и Америке

Врач рассказала, какие грызуны могут быть переносчиками хантавируса

Фото: 123RF.com/creativenature

Смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят лишь несколько специфических видов грызунов, чей ареал ограничен Америкой и Азией. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева.

По словам специалиста, резервуаром для вируса в Северной и Южной Америке служат оленья мышь и редкие виды крыс. В Азии носителями выступают рисовые хомяки. Данные виды не проживают на территории России, из-за чего в стране и не фиксируются случаи штамма Андес.

Сатаева отметила, что науке уже известно несколько десятков штаммов хантавируса и случаи их передачи людям достаточно редки. Вирусы отличаются друг от друга не только грызунами-носителями, но и ареалом распространения, а также вызываемой симптоматикой.

"Те люди, которые избегают контакта с грызунами и их выделениями, вне зоны риска", – резюмировала врач.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, в мае. Всего ВОЗ выявила 11 случаев заражения, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа MV Hondius.

Ученые считают, что ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера, может стать 19 мая. Это связано с инкубационным периодом, который может продолжаться вплоть до месяца.

Санитарный контроль усилят на границе РФ для снижения вероятности завоза хантавируса

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика