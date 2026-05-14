Дни открытых дверей для абитуриентов в МГПУ пройдут 20 и 23 мая

Дни открытых дверей в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) пройдут 20 и 23 мая. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В частности, 20 мая состоится мероприятие в онлайн-формате, которое будет полезно выпускникам из других регионов. 23-го числа университет можно будет посетить лично. День открытых дверей в очном формате пройдет с 11:00 до 15:00 по адресу Малый Казенный переулок, дом 5Б.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте вуза. С вопросами можно обратиться по номеру 8 (495) 045⁠-04⁠-50.

Ракова отметила, что МГПУ является одной из основных площадок по подготовке высококвалифицированных педагогов. Он дает им возможность больше практиковаться, знакомиться с цифровыми компетенциями. При этом выпускники гарантированно трудоустраиваются.

По словам заммэра, в этом году университет впервые откроет целевой набор, благодаря чему студенты смогут обучаться бесплатно и трудоустроиться в столичные школы. Сейчас на программах бакалавриата и базового высшего образования есть 1,5 тысячи бюджетных мест и 60% из них являются целевыми.

На дне открытых дверей старшеклассники и их родители смогут выбрать направление и пообщаться с преподавателями. Им также помогут карьерные консультанты.

Студенты университета расскажут о расписании, жизни МГПУ, внеучебных проектах. Там действуют в том числе исторические и языковые клубы для учащихся. Цикл активностей, встреч и презентаций будут повторяться каждые 30 минут.

Кроме того, на мероприятии будут присутствовать директора школ, которые впоследствии могут стать работодателями будущих педагогов. Также им дадут возможность пройти профессиональное тестирование.

Ранее сообщалось, что профориентацию до конца года пройдут 35 тысяч столичных старшеклассников. Определились с выбором будущей профессии уже порядка 8 тысяч учащихся 10-х и 11-х классов. Они отмечают, что это очень полезный для них опыт.

