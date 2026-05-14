14 мая, 08:22

Spiegel: молчание Зеленского по поводу коррупционного скандала может стать катастрофой

Молчание президента Украины Владимира Зеленского после коррупционного скандала может стать политической катастрофой и повлечь за собой последствия. Об этом сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.

Как сказано в публикации, опасность молчания украинского лидера заключается в том, что громкий инцидент касается в том числе экс-главы его офиса Андрея Ермака. Это может плохо повлиять на самого президента Украины, так как Ермак на протяжении долгого времени был сильно связан с Зеленским.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение Ермаку и ряду других лиц. Была раскрыта организованная группа, причастная к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Как сообщали СМИ, Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на его доверенных лиц. Появились записи разговоров, в которых есть доказательства масштабной коррупции во власти Украины.

Сам Ермак не стал комментировать предъявленное ему обвинение. Он заявил, что даст комментарий по этому поводу после завершения следственных действий.

