Spiegel: молчание Зеленского по поводу коррупционного скандала может стать катастрофой

14 мая, 08:22Политика
Молчание президента Украины Владимира Зеленского после коррупционного скандала может стать политической катастрофой и повлечь за собой последствия. Об этом сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.
Как сказано в публикации, опасность молчания украинского лидера заключается в том, что громкий инцидент касается в том числе экс-главы его офиса Андрея Ермака. Это может плохо повлиять на самого президента Украины, так как Ермак на протяжении долгого времени был сильно связан с Зеленским.
Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение Ермаку и ряду других лиц. Была раскрыта организованная группа, причастная к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.).
Как сообщали СМИ, Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на его доверенных лиц. Появились записи разговоров, в которых есть доказательства масштабной коррупции во власти Украины.
Сам Ермак не стал комментировать предъявленное ему обвинение. Он заявил, что даст комментарий по этому поводу после завершения следственных действий.
