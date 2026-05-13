Sud Ouest: 1,7 тыс человек изолированы на круизном лайнере во Франции из-за норовируса

Во Франции 1,7 тысячи человек изолированы на круизном лайнере из-за норовируса. Об этом сообщает Sud Ouest.

Круизный лайнер Ambition прибыл в Бордо с Шетландских островов, он делал остановки в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте. Находящийся на его борту мужчина, британец старше 90 лет, умер от гастроэнтерита. Кроме того, заболели еще 50 пассажиров и членов экипажа. В связи с этим были изолированы все люди, находящиеся на судне.

В настоящий момент на лайнер направили группу медиков. Они возьмут у пассажиров биоматериал для анализов. При этом префектура запретила покидать корабль до получения результатов. Однако какой-либо связи с хантавирусом в данном случае нет, речь может идти о вспышке гастроэнтерита – на его распространение повлияло замкнутое пространство на судне.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, в мае 2026 года. В общей сложности Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа MV Hondius.

