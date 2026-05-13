Мужчина сбросил знакомого с 15-го этажа в Новосибирске

В Новосибирске мужчина во время пьяной ссоры сбросил своего знакомого с балкона 15-го этажа, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

ЧП произошло 1 февраля. Двое мужчин распивали спиртные напитки, а затем между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Тогда мужчина ударил знакомого не меньше двух раз кулаком в голову, перекинул через балконную раму и сбросил вниз. Тот упал с высоты 15-го этажа и разбился.

Теперь злоумышленник предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

