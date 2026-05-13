13 мая, 11:21

Происшествия

Два человека пострадали при пожаре на производственно-диспетчерской станции в Башкирии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Взрыв с последующим возгоранием произошел на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Башкирии. В результате пострадали два человека, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП случилось в Уфимском районе возле села Нурлино из-за нарушения технологического процесса.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии, госпитализированные находятся в крайне тяжелом состоянии. Они получили 90 и 60% ожогов тела.

"Двое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Один из пострадавших поступил с ожогами 90% тела, в том числе ожоги глаз. Второй с ожогами 60%. Состояние крайне тяжелое", – уточнило ведомство.

В настоящее время продолжается ликвидация возгорания. К работам привлечены 46 человек и 15 единиц техники.

Ранее склады автозапчастей загорелись в Уссурийске. Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. К прибытию огнеборцев пламя охватило также открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров.

Позже открытое горение удалось потушить. Огонь не распространился на соседние здания. Обошлось без погибших и пострадавших.

