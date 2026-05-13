Силы ПВО ликвидировали 286 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 286 украинских БПЛА над регионами России в ночь на среду, 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями.

Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, республикой Калмыкия, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обломки украинского БПЛА попали в промышленный объект в Ярославле. Он добавил, что в результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.