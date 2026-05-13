Пожар на производственном здании в Мытищах локализован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожарные локализовали возгорание в здании по производству мебели в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по Московской области.

Распространение огня удалось остановить на площади в 1 тысячу квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовано 33 человека и 11 единиц спецтехники.

О пожаре на подмосковном производстве стало известно ночью в среду, 13 мая.

Информация о пострадавших не поступала. Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.