Площадь пожара на Вернисажной улице увеличилась до 3 тысяч "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Площадь пожара на улице Вернисажная в Москве достигла 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняют непростая планировка и конструктивные особенности строения, а быстрому распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

Как уточнили представители администрации объекта, людей внутри здания нет. Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию возгорания.

Изначально площадь пожара составила 200 "квадратов". Затем огонь распространился до 1 тысячи квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 5 человек. По данным СМИ, пожару был присвоен третий ранг сложности.