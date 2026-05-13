13 мая, 01:54Происшествия
Площадь пожара на Вернисажной улице увеличилась до 3 тысяч "квадратов"
Фото: MAX/"МЧС Москвы"
Площадь пожара на улице Вернисажная в Москве достигла 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что тушение осложняют непростая планировка и конструктивные особенности строения, а быстрому распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.
Как уточнили представители администрации объекта, людей внутри здания нет. Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию возгорания.
Изначально площадь пожара составила 200 "квадратов". Затем огонь распространился до 1 тысячи квадратных метров.
Из здания были эвакуированы 5 человек. По данным СМИ, пожару был присвоен третий ранг сложности.