Площадь пожара в ангаре в Долгопрудном выросла до 1,6 тыс "квадратов"

Площадь пожара в ангаре в подмосковном Долгопрудном увеличилась до 1 600 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Первоначально в ведомстве заявили, что площадь возгорания выросла до 2 550 "квадратов", но затем скорректировали информацию. Отмечается, что огонь перешел на соседнее строение. Его быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара.

Также в МЧС добавили, что к тушению привлечены более 70 сотрудников пожарной службы и 22 единицы техники.

Пожар в ангаре начался вечером 12 мая. Сперва его площадь составила 600 квадратных метров. Также уточнялось, что ЧП произошло по адресу проезд Строителей, дом 3.

До этого склады автозапчастей загорелись в Уссурийске. К прибытию пожарных пламя охватило открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров. Позже открытое горение удалось потушить.