Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 19:03

Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Долгопрудном выросла до 1,6 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Площадь пожара в ангаре в подмосковном Долгопрудном увеличилась до 1 600 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Первоначально в ведомстве заявили, что площадь возгорания выросла до 2 550 "квадратов", но затем скорректировали информацию. Отмечается, что огонь перешел на соседнее строение. Его быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара.

Также в МЧС добавили, что к тушению привлечены более 70 сотрудников пожарной службы и 22 единицы техники.

Пожар в ангаре начался вечером 12 мая. Сперва его площадь составила 600 квадратных метров. Также уточнялось, что ЧП произошло по адресу проезд Строителей, дом 3.

До этого склады автозапчастей загорелись в Уссурийске. К прибытию пожарных пламя охватило открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров. Позже открытое горение удалось потушить.

Крупный пожар произошел в Долгопрудном

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика