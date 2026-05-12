Собянин: в "Рудневе" появится производство печатных плат для автопрома

Новый резидент московского индустриального парка "Руднево" обеспечит автомобильную промышленность страны печатными платами, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Такие изделия востребованы в современном автомобилестроении, поскольку позволяют значительно увеличить количество электронных компонентов на ограниченной площади, делая устройства более компактными, производительными и надежными.

Запуск производства планируется в конце 2026 года. Компания будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям, включая "Автоваз", "КАМАЗ" и "Москвич". Общий объем инвестиций превысит 5 миллиардов рублей. Кроме того, завод оснастят современным оборудованием, в том числе автоматизированными линиями и роботизированными системами с высоким классом точности.

"Это будет первое в стране крупносерийное контрактное производство печатных плат до 24 слоев и до 7-го класса точности. Аналогов продукции среди российских производителей на данный момент нет", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что на предприятии будет создано свыше 300 рабочих мест, часть из которых займут выпускники и студенты столичных колледжей.

Статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" предоставляет компаниям налоговые льготы, включая пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество и земельному налогу, а также доступ к режиму свободной таможенной зоны, что позволяет ввозить оборудование и комплектующие без уплаты таможенных пошлин и НДС.

Ранее сообщалось, что столичные компании фармацевтической и медицинской отраслей наращивают мощности и расширяют свой ассортимент при поддержке города. Отмечалось, что в 2025 году производство медицинских инструментов, а также оборудования в столице выросло на 7,2% по сравнению с 2024 годом.

