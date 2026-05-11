МВД предупредило о новой мошеннической схеме, рассчитанной на дачников

Мошенники начали использовать новую схему, связанную с нарушениями земельного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают "оплатить штраф со скидкой" по ссылке. Далее злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на "Госуслугах", – говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или СМС. Основанием для оплаты является только официальное постановление о назначении административного наказания, подписанное должностным лицом и направленное лично, заказным письмом или через "Госуслуги".

Более того, перед привлечением к ответственности следуют контрольные мероприятия, о которых владельца предупреждают заранее.

Ранее в МВД РФ предупредили о мошенниках, создающих фейковые сайты садовых магазинов. Злоумышленники полностью копируют оформление, список товаров и логотипы популярных магазинов. При этом они заманивают своих жертв низкими ценами.

