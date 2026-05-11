Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 17:04

Спорт

Турнир по бильярдному спорту пройдет в столице с 17 по 23 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

XIV турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы", Кубок мира пройдет в Москве с 17 по 23 мая. Его проведут во Дворце бильярдного спорта "Москвич", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Соревнования начнутся с торжественной церемонии. Состязания за место в финале состоятся с 17 по 20 мая. Четвертьфинальные и полуфинальные поединки организуют 22 мая, а 23-го числа пройдут финальные матчи, подведение итогов и награждение призеров и победителей.

Кубок мэра Москвы по бильярдному спорту входит в число главных европейских турниров и считается международным событием высокого уровня. Его история началась в 2012 году. Ожидается, что в этом году в состязаниях примут участие до 500 спортсменов.

Ранее открылась регистрация на ежегодный Кубок мэра Москвы по гольфу. Соревнования проведут в гольф-клубе "Завидово".

На выбор будут предложены два формата: "строук плей" – для участников с гандикапом 18,4 и ниже, а также "стейблфорд" – для игроков с гандикапом 18,5–28,0.

"Москва – столица спорта": турнир по бильярд-хоккею прошел в столице

Читайте также


спортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика