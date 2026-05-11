11 мая, 12:52

Транспорт

Столичный городской транспорт подготовили к летнему сезону

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В Москве к летнему сезону подготовили более 7 тысяч автобусов и электробусов, а также свыше 550 трамваев. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Сегодня наземный городской транспорт столицы обслуживает более 780 маршрутов, поэтому мы заботимся о том, чтобы он оставался комфортным и безопасным для пассажиров в любое время года", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Он напомнил, что специалисты Мосгортранса и Московского метрополитена постоянно проводят сезонное обслуживание городского транспорта, что делает его безопасным для пассажиров в любое время года. Это помогает подготовить машины к работе при любых погодных условиях.

В рамках подготовки к лету водителей проинформировали об особенностях работы при разной погоде. В салонах протестированы климатические системы, обновлены фильтры, проверены резиновые уплотнители. Также кондиционеры проверили и в трамваях.

С 2018 года электробусы все чаще приходят на замену автобусов. Они повышают качество жизни в городе, так как одна такая машина уже снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

С 2022 года столица получает электробусы улучшенной комплектации с адаптивным освещением, увеличенными указателями маршрута и видеокамерами в салоне.

Электрический обогреватель также не оказывает негативного влияния на окружающую среду и поддерживает оптимальный температурный режим. Электробусы передвигаются плавно и могут проехать 80–90 километров без подзарядки.

Для большего комфорта в салонах есть разъемы для зарядки гаджетов, медиаэкраны, кнопки для открытия дверей. Этот вид транспорта максимально удобен и для маломобильных пассажиров, так как является низкопольным, имеет специальные места, откидную аппарель и кнопку вызова водителя. Также там предусмотрено место для пассажиров с велосипедами и колясками.

С 2025 года по Москве курсируют в том числе электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Их салон стал просторнее, накопительная площадка увеличилась на 15%. Предусмотрены места для ручной клади, имеется самая современная климатическая система. При этом разрабатывают новые модели с учетом отзывов пассажиров.

Ранее сообщалось, что в столице до конца года появится еще порядка 20 километров выделенных полос для городского транспорта. Благодаря им риск аварий на дорогах снижается в среднем на 25%, а автобусы и электробусы следуют по расписанию.

В апреле этого года в городе уже было введено почти 2 километра новых выделенных полос. Сейчас в Москве действует около 515 километров таких участков, благодаря которым пассажиры наземного транспорта меньше зависят от дорожных заторов и экономят время в пути.

транспортгород

