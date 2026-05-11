Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 10:11

Общество

Ливни и грозы придут в столицу до конца недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Ливни и грозы придут в столицу до конца текущей недели, 11–17 мая. Об этом с беседе с РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом, отметил синоптик, дожди будут скоротечными. Он добавил, что атмосфера начнет готовиться к смене сезонов, поэтому до конца недели москвичей ждет комфортная температура – около 20 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что метеорологическое лето может прийти в Московский регион на 3 недели раньше климатических сроков. По его словам, аномальное раннее начало весны в 2026 году привело к рекордно теплому марту и холодному апрелю. Таким образом, раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и прохладный июнь.

Началом лета в метеорологическом смысле считается момент, когда среднесуточная температура устойчиво переходит отметку в 15 градусов тепла в сторону более высоких температур. Согласно климатической норме, обычно оно начинается 26 мая.

Метеорологическое лето в Москве может начаться раньше на 3 недели

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика