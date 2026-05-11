Движение транспорта затруднено по внутренней стороне 76-го км МКАД из-за ДТП

Движение транспорта по внутренней стороне 76-го километра МКАД оказалось затруднено после аварии с участием двух машин. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, столкновение произошло в районе Химкинского моста. Сейчас на месте работают городские оперативные службы. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших в данный момент уточняются.

Ранее Дептранс предупредил, что движение транспорта будет ограничено на участке съезда с Трикотажного проезда на Пятницкое шоссе с 11 мая до 30 июля. Отмечается, что ограничения связаны со строительством инженерных сетей.

Для проезда будет недоступна одна полоса на участке съезда в районе дома 7, строения 1, 67-го километра МКАД.